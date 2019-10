വാഷിങ്ടണ്‍: അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍ കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തല്‍. 610 ചതുരശ്ര മൈല്‍ (1582 സ്ക്വയർ കി.മീ) വലിപ്പമുള്ള മഞ്ഞുമലയാണ് തകര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് സാധാരാണമാണെന്നും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പക്ഷം. അമേരി (Amery) എന്ന പേരുള്ള മഞ്ഞുതിട്ടയില്‍ നിന്നാണ് ഡി28 എന്ന മഞ്ഞുമല അടര്‍ന്നു വീണത്.

സെപ്തംബര്‍ 24, 25 ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. 210 മീറ്റര്‍ കനമുള്ള മഞ്ഞുപാളിയില്‍ 31500 കോടി ടണ്‍ ഐസുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഹെലന്‍ അമാന്‍ഡ ഫ്രിക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസമാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ചമൂലം വിസ്തീര്‍ണം കൂടുന്ന ഇവയ്ക്ക് പൂര്‍വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനായി ചില ഭാഗങ്ങള്‍ അടര്‍ത്തി മാറ്റാറുണ്ട്. ഇതിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും ശാത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.

