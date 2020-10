മിഷിഗണ്‍: കോവിഡിനെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബൈഡന്‍. ഒന്നിനേയും കൂസാത്ത സ്വഭാവം വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ ഇപ്പോള്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊറോണ വൈറസിനെ മാസങ്ങളോളം ട്രംപ് നിസാരവത്കരിച്ചതായും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ അണിനിരന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികളില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹികാകലം പാലിക്കാതെയും ട്രംപ് പങ്കെടുത്തതായും ബൈഡന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്രംപിന് വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം മിഷിഗണില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്ന ബൈഡന്‍.

ഏവരും വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. താനും ഭാര്യ ജില്‍ ബൈഡനും ട്രംപിന്റെയും മെലാനിയയുടെയും സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒന്നിനേയും കൂസാതിരിക്കലല്ല മറിച്ച് രാജ്യസ്‌നേഹികളാവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ബൈഡന്‍ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യോഗത്തിലുടനീളം ബൈഡന്‍ മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാലാഴ്ച അവശേഷിക്കെയാണ് ട്രംപിന് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ട്രംപിനും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപിനും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബെതേസ്ദയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച മുറിയിലേക്ക് മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുവരും മാറുകയാണെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ബൈഡന്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സാമൂഹികാകലം പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നേരത്തെ ട്രംപ് പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

