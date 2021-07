ദിർഘോട്ട്: പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ പാവ സർക്കാരിനെ നിയമിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പാക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പാകിസ്താൻ മുസ്ലിം ലീഗ് - നവാസ് പാർട്ടിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷയുമായ മറിയം നവാസ്. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ദിർഘോട്ടിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ ഒരു പാവ സർക്കാരിനെ നിയമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് മറിയം നവാസ് പറഞ്ഞു. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെ പാകിസ്താന്റെ പുതിയ പ്രവിശ്യയാക്കാനാണ് ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതിനകം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

കഴിഞ്ഞ വർഷം പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഗിൽജിത് - ബാൾട്ടിസ്താനിൽ പാകിസ്താൻ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ജൂലൈ 25നാണ് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഹർജി നൽകിയിന്നെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചിരുന്നില്ല.

നേരത്തെ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ നടന്ന റാലിയിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആർ.എസ്.എസ്സിനെയും മോദിയേയും ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ 'ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ' എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

