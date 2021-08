കാബൂള്‍: വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം താലിബാന്‍ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. താലിബാനെതിരെ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ പലസ്ഥലത്തും വെടിവെപ്പുണ്ടായി. അതിനിടെയും ഇത്തവണ അടിമുടി മാറ്റങ്ങളുമായാണ് താലിബാന്റെ രംഗപ്രവേശം. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള മോശം പ്രതിച്ഛായ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്‌ താലിബാന്‍ പലമാറ്റങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

996- 2001 കാലയളവില്‍നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്മായാണ് ഇത്തവണ താലിബാന്റെ ഇടപെടലുകള്‍. വൈദേശിക ശക്തികളില്‍നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്നും സ്ത്രീകളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും താലിബാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുന്നതും ഇക്കാരണത്താലാണ്.

പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം താലിബാന്‍ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ തെറ്റുകളില്‍നിന്ന് പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് താലിബാന്‍ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരയാതെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നത്. താലിബാന്‍ 2.0 എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ...

സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച...

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2021-ലെ താലിബാന്‍ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ആഴത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ താലിബാന് കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചു. ഫ്രാന്‍സ് 24 റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2001-ലെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം താലിബാന്‍ രാജ്യത്തുടനീളം നിരന്തരമായ സായുധ കലാപം നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നികുതി സംവിധാനവും പരിഷ്‌കൃതമായ സാമ്പത്തികശൃംഖലകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതിര്‍ത്തിയിലെ പോസ്റ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത് ഉള്‍പ്പെടെ ദശലക്ഷകണക്കിന് രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ താലിബാന് നേടാനായതെന്നും പറയുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം...

താലിബാന്‍ കാബൂള്‍ കീഴടക്കി രണ്ടുദിവസത്തിന് ശേഷം അഫ്ഗാനിലെ ടി.വി. ചാനലില്‍ ഒരു അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ടോളോ ന്യൂസ് ചാനലിലെ ഒരു വനിതാ അവതാരകയാണ് താലിബാന്‍ അംഗവുമായി അന്ന് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. താലിബാനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന് പുറമേ ടി.വി. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക കാബൂളിലെ തെരുവുകളില്‍നിന്ന് വാര്‍ത്തകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. താലിബാന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലയളവിലാണെങ്കില്‍ ഇത്തരമൊരു സംഭവം അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അതിനാല്‍ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ താലിബാന്‍ വളരേയേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

1996-2001 കാലയളവില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് താലിബാന്‍ വിലക്കിയിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നിഷേധിച്ചു. ഇതിനുപുറമേ രാജ്യത്ത് ടി.വി. പരിപാടികള്‍ കാണുന്നതിനും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം....

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കാന്‍ താലിബാന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഫ്ഗാനില്‍ യു.എസ്. സേനയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായത് വെറും മനുഷ്യാവകാശപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലെന്ന് താലിബാന് വ്യക്തമായി അറിയാം. സെപ്റ്റംബര്‍ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ഒസാമ ബിന്‍ലാദനെ കൈമാറാതിരുന്നതാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനില്‍ വരാനിടയാക്കിയത്. അതിനാല്‍ മറ്റുതീവ്രവാദികള്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കിയാല്‍ അത് വിദേശ സൈനിക ഇടപെടലിന് കാരണമാകുമെന്നും താലിബാന്‍ മനസിലാക്കി.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും സജീവം...

അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും താലിബാന്‍ സജീവമാണ്. കാബൂളില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമാണ് താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ ട്വിറ്ററിലടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ആര്‍ക്കും എന്തിനും സമീപിക്കാവുന്ന സാധാരണക്കാരെപ്പോലെയാണ് അവരെ വീഡിയോകളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഐസ്‌ക്രീം കഴിക്കുന്ന വീഡിയോകളും വ്യായാമത്തിന്റെ വീഡിയോകളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ചില വീഡിയോകളില്‍ അഫ്ഗാനിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഷിയാ ഹസാറ, സിഖ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായും താലിബാന്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനുപുറമേ താലിബാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചടക്കിയശേഷം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

വസ്ത്രധാരണത്തിലും അടിമുടി മാറ്റം...

താലിബാന്‍ അംഗങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഏറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് നീണ്ടതാടിയുള്ളവരായിരുന്നു മുതിര്‍ന്ന താലിബാന്‍ അംഗങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ അടിമുടി മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനില്‍നിന്നുള്ള വീഡിയോകളില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി കാണാം.

ക്ലീന്‍ഷേവ് ചെയ്ത് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് ബേസ്‌ബോള്‍ തൊപ്പിയുമിട്ട താലിബാന്‍ അംഗങ്ങളാണ് പല വീഡിയോകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ താലിബാന്റെ വസ്ത്രധാരണം അത്ര സിമ്പിളല്ലെന്ന ട്രോളുകളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു. വിലകൂടിയ വസ്ത്രത്തിന്റെയും സണ്‍ഗ്ലാസിന്റെയും വിലവിവരങ്ങളടക്കം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം ട്രോളുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാകിസ്താന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെര്‍വിസ് ചെരുപ്പ് നിര്‍മാണ കമ്പനിയുടെ സ്‌നീക്കറുകളാണ് താലിബാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ചീറ്റ എന്ന വിളിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്‌നീക്കറുകള്‍ കായികതാരങ്ങളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

