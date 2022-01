ലണ്ടന്‍: ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റുകളിലും പത്രങ്ങളിലും ഒരുപാട് വിവാഹ പരസ്യങ്ങള്‍ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത ഒരു കൂറ്റന്‍ പരസ്യ ബോര്‍ഡിലൂടെ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊരു സാഹസമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ മുഹമ്മദ് മാലിക് ചെയ്തത്. ബെര്‍മിങ്ഹാമിലാണ് 29-കാരനായ മാലിക് തന്റെ ചിത്രമടക്കമുള്ള പരസ്യബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം 'എന്നെ അറേഞ്ച്ഡ് മാര്യേജില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ' എന്നൊരു പരസ്യ വാചകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ തന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വിലാസവും (Findmalikawife.com) മാലിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ആ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ബന്ധപ്പെടാം.

തന്റെ ആവശ്യങ്ങളും സങ്കല്‍പങ്ങളുമെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ മാലിക് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയും വൈറലാണ്. ഇസ്ലാം മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പഞ്ചാബി കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

you have to respect the hustle.



