ലണ്ടന്‍: കയ്യക്ഷരവും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കലും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? എന്ത് ബന്ധമെന്ന് ചോദിക്കാന്‍ വരട്ടെ. ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വാര്‍ത്ത ഇംഗ്ലണ്ടില്‍നിന്ന് വരികയാണ്.

സംഭവം നടന്നത് മാര്‍ച്ച് 18-നാണ്. അത് ഇങ്ങനെ: അലന്‍ സ്ലാറ്ററി എന്ന 67-കാരനായ മോഷ്ടാവ് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈസ്റ്റ്‌ബോണിലെ ഒരു ബാങ്കിലെത്തുന്നു. കൈവശം കരുതിയ ഭീഷണിക്കത്ത് ജീവനക്കാരന് കൈമാറുക. അധികം സീനുണ്ടാക്കാതെ പണം വാങ്ങിപ്പോകുക എന്ന 'മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന്‍' ആയിരുന്നു അലന്റേത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കിനകത്ത് കയറിയ അലന്‍, കത്ത് ജീവനക്കാരന് കൈമാറി.

പക്ഷെ എന്തുചെയ്യാം, അലന്‍ കൈമാറിയ കത്തില്‍ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജീവനക്കാരന് വായിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അലന്റെ കയ്യക്ഷരം മോശമായതിനാലാണ് ജീവനക്കാരന് അത് ഒരു ഭീഷണിക്കത്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോയതും വായിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതും. കത്തിലെന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടുതന്നെ ജീവനക്കാരന്‍ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തതുമില്ല. അതോടെ അലന് വെറും കയ്യോടെ മടങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.

അലന്‍ പോയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലായത്. അതോടെ അവര്‍ പോലീസിനെ സമീപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ ഓഫാവില്ല. 10, 20 നോട്ടുകള്‍ ഉടന്‍ കൈമാറൂ. മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ- എന്നായിരുന്നു അലന്റെ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കത്തും സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളും സസക്‌സ് പോലീസ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ഒരു പരാജയം കൊണ്ടൊന്നും അലന്‍ പിന്മാറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മാര്‍ച്ച് 26-ന് അതായത് ആദ്യശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട് എട്ടുദിവസത്തിനു ശേഷം അയാൾ മറ്റൊരു ബാങ്ക് ശാഖയിലെത്തി സമാന ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തി. ഇത്തവണ അലന്റെ പണി പാളിയില്ല, കത്തിലെ കാര്യം കാഷ്യര്‍ക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പണം അലന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. 2,400 പൗണ്ടുമായി അലന്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് കടക്കുകയും ചെയ്തു. അലനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ളയാളുടെ ചിത്രം ബാങ്കിന്റെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു. മോഷണം നടന്നശേഷം അലന്‍ ബസ് കയറിപ്പോകുന്നതും നിരീക്ഷണക്യാമറകളില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു.

നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സമാനരീതിയില്‍ അലന്‍ മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാഷ്യര്‍ എതിര്‍ത്തതോടെ അത് നടന്നില്ല. പിന്നാലെ അലന്‍ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. ഹേസ്റ്റിങ്‌സിലെ സെയിന്റ് ലിയോനാഡ്‌സിലെ താമസക്കാരനാണ് അലന്‍. അലന്റെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ നാറ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനെ കാണിച്ചതിന് സമാനമായ എഴുത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ ആള്‍ ധരിച്ചതിന് സമാനമായ ജാക്കറ്റും അലന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ അലന്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. ആറുവര്‍ഷം തടവാണ് അലന് കോടതി വിധിച്ചത്.

content highlights: man tries to rob bank, fails as staff could not understand his handwriting