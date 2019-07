ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍, ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍.. അങ്ങനെ ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നതിന് മാന്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നാല്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ സ്റ്റീഫന്‍ ഗ്രഹാം ഗാര്‍ഡനര്‍ എന്ന അറുപത്തിയഞ്ചുകാരന്‍ 100 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചത് സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു. ഏപ്രിലിലാണ് ഇയാള്‍ യുവതികള്‍ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി മോഷണം നടത്തിയത്.



ഫ്‌ളാറ്റിലെ ജനാലയില്‍ കൂടി കടന്നുകയറിയ ഇയാള്‍ എട്ട് ജോടി അടിവസ്ത്രങ്ങളാണ് അടിച്ചുമാറ്റിയത്‌. ആളില്ലാത്ത നേരത്താണ് ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ കടന്നുകൂടിയതെങ്കിലും മോഷണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ രണ്ട് യുവതികള്‍ തിരികെയെത്തി. ആളുകളെത്തിയെന്ന് മനസിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇറങ്ങിയോടുന്നതിനിടെ ഗാര്‍ഡനറുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് താഴെ വീണ മോഷണവസ്തുക്കളുടേയും വീട് കുത്തിത്തുറക്കാനുപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടേയും സഹായത്തോടെയാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കുടുക്കിയത്.

അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കാനാണ് ഇത്രദൂരം യാത്ര ചെയ്തതെന്ന ആരോപണം ഗാര്‍ഡനര്‍ കോടതിയില്‍ നിഷേധിച്ചു. യാത്രക്കിടെ അവിടെയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മോഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയുണ്ടായതെന്ന് ഇയാള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ഈ ഫ്‌ളാറ്റിനെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതായും യുവതികള്‍ അവിടെയില്ലാത്ത സമയം മനസിലാക്കിയാണ് അതിക്രമിച്ചുകയറിയതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.

മാനസിക വൈകല്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗാര്‍ഡനര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗാര്‍ഡനറുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ലൈംഗികപീഡനമോ മറ്റോ ഇയാളുടെ മാനസിക വൈകൃതത്തിന് പിന്നിലെന്ന വാദം പരിഗണിച്ചെങ്കിലും കോടതി ഗാര്‍ഡനര്‍ക്ക് ഒമ്പത് മാസത്തെ വീട്ടുതടങ്കലും 1000 ഡോളര്‍ പിഴയും വിധിച്ചു.

