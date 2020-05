സിംഗപ്പുര്‍: ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയ്ക്ക് സൂം വീഡിയോ കോളിലൂടെ സിംഗപ്പുരില്‍ വധശിക്ഷ ലഭിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസാണ് ഇത്.

പുനിതന്‍ ഗണേശന്‍ എന്ന മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ മലേഷ്യന്‍ സ്വദേശിയ്ക്കാണ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. 2011-ല്‍ ഹെറോയ്ന്‍ കടത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുനിതന്‍ ഗണേശന്‍ പിടിയിലായത്. ഏഷ്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായതിനാല്‍ കോടതി നടപടികള്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയായിരുന്നു നടത്തിയത്.

കോടതി നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടേയും സുരക്ഷിതത്വം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് കോടതി നടപടികള്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാക്കിയതെന്ന് സിംഗപ്പുര്‍ സുപ്രീം കോടതി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ജഡ്ജി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൂം കോളിലൂടെയാണെന്നും വധശിക്ഷക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കുമെന്നും ഗണേഷന്റെ അഭിഭാഷകനായ പീറ്റര്‍ ഫെര്‍നാന്‍ഡോ അറിയിച്ചു.

കേസിന്റെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരുന്നതിനാലും അന്തിമവിധി മാത്രം ശേഷിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ വീഡിയോ കോളിനോട് എതിര്‍പ്പില്ലായിരുന്നെന്ന് പീറ്റര്‍ ഫെര്‍നാന്‍ഡോ വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള്‍ സൂം കോള്‍ വിധിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നു കേസുകളില്‍ നിരവധി വിദേശ കുറ്റവാളികളെ സിംഗപ്പുരില്‍ തൂക്കിക്കൊന്നതായി സംഘടനകള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സിംഗപ്പുര്‍ വിധിയോട് കാലിഫോര്‍ണിയ ആസ്ഥാനമായ സൂം കമ്പനി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരം മുതല്‍ കോടതി വിചാരണകളും നടപടികളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ ഒന്ന് വരെയാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Man Sentenced To Death Via Zoom Call, First For Singapore