ഹോണോലുലു (ഹവായ്) : നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് 8000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്ന് യുവാവിനെ തേടിയെത്തി. അതും രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍. അയാള്‍ക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ്.

ഡഗ് ഫാള്‍ട്ടര്‍ എന്ന യുവാവിന്റെ ഇഷ്ട വിനോദമാണ് സര്‍ഫിങ്ങ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ കൂടിയായ ഡഗ് ഹവായില്‍ വെച്ച് സര്‍ഫിങ്ങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സര്‍ഫ് ബോഡിനെ തിരമാലകള്‍ തട്ടിയെടുക്കുന്നത്. കൂറ്റന്‍ തിരമാലകള്‍ക്കിടയില്‍ പെട്ട് തന്റെ നീല സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് ദൂരേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് നോക്കി നില്‍ക്കാനെ ഡഗിനായുള്ളു. സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് തകര്‍ന്നിരുന്നില്ലെന്ന് ഡഗിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്സ്യ തൊഴിലാളിക്ക് സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് ലഭിക്കുമെന്നും അയാള്‍ അത് തന്നെ ഏല്‍പ്പിക്കുമെന്നും ഡഗ് വിശ്വസിച്ചു. ആ പ്രതീക്ഷയില്‍ ഡഗ് ഒരുപാടു നാള്‍ കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് തിരികെ ലഭിച്ചില്ല. എത്രയൊ തവണ കൂറ്റന്‍ തിരമാലകള്‍ക്ക് മീതെ പോലും സുരക്ഷിതമായ തന്നെ പറക്കാന്‍ സഹായിച്ച സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡിന് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാന്‍ ഡഗ് തയാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ തന്റെ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡിനെ കുറിച്ച് ഡഗ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. എന്നിട്ടും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഡഗ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ സര്‍ഫ് ബോഡ് ഒരു മത്സ്യ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അത് 8000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ ഉള്ള മത്സ്യതൊഴിലാളിക്കാണെന്ന് മാത്രം. സരംഗായി ബേയിലുള്ള മത്സ്യതൊഴിലാളിയാണ് സള്‍ഫ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ നിറം മഞ്ഞയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യതൊഴിലാളി ഒരു അധ്യാപകന് ആ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് വിറ്റു. സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് പരിശോധിച്ച അധ്യാപകന്‍ ആനയുടെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ലൈലേ കാള്‍സണ്‍ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു. പ്രശസ്തനായ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് നിര്‍മാതാവായിരുന്നു ലൈലേ കാള്‍സന്‍. ഇദ്ദേഹത്തെ അധ്യാപകന് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മത്സ്യതൊഴിലാളിയില്‍ നിന്ന് താന്‍ വാങ്ങിയ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡിനെകുറിച്ച് അധ്യാപകന്‍ ലൈലേ കാള്‍സനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രവും അയച്ചുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ ലൈലേ കാള്‍സന് ഡഫിന്റെ ബോര്‍ഡിനോടുള്ള സാദൃശ്യം തിരിച്ചറിയുകയും ഈ വിവരം ഡഗിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കാള്‍സന്‍ ചിത്രം അയച്ചുകൊടുത്തതും ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ തന്നെ ഡഗ് അത് തന്റെ ബോര്‍ഡാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഡഗ് അധ്യാപകനെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനായി സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡിന്റെ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സന്ദേശമയച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ സന്ദേശത്തിന് മറുപടി ലഭിക്കാന്‍ മൂന്ന് ആഴ്ചകളാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഒടുവില്‍ ആ സന്ദേശം എത്തിയപ്പോള്‍ ഡഗ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കാണാതെ പോയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡാണെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് ഡഫിന് നല്‍കാമെന്ന് അധ്യാപകന്‍ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്റെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠിക്കാനായി കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡഗ് പണം സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. 8000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഫിലീപ്പിന്‍സിലേക്ക് പോകാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഡഗ് ഇപ്പോള്‍. ആ യാത്രയില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല തന്റെ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് തിരികെ തരുന്നതിന് പകരമായി രണ്ട് പുതിയ സര്‍ഫ് ബോര്‍ഡുകള്‍ കൂടി ഡഗിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും.

