വാഷിങ്ടണ്‍: വെറും രണ്ടുകുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിയ ആള്‍ ഭക്ഷണശാലയിലെ വെയിറ്റര്‍ക്ക്‌ ടിപ്പായി നല്‍കിയത് പതിനായിരം ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 7,37,950 രൂപ). അമേരിക്കയിലെ നോര്‍ത്ത് കരോളീനയിലാണ് സംഭവം. ഗ്രീന്‍വില്ലെയിലെ സപ് ഡോഗ്‌സ് എന്ന ഭക്ഷണശാലയിലെ ജീവനക്കാരിയായ അലൈന കസ്റ്റര്‍ക്കാണ് വന്‍തുക ടിപ്പായി ലഭിച്ചതെന്ന് ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

'മിസ്റ്റര്‍ ബീസ്റ്റ്' എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന യു ട്യൂബ് താരമാണ് അലിയാനയ്ക്ക് വന്‍തുക ടിപ്പ് നല്‍കിയതെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. 'സ്വാദിഷ്ഠമായ വെള്ളത്തിന് നന്ദി' എന്നൊരു കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പണം ടിപ്പായി വച്ചിരുന്നത്. നൂറിന്റെ നോട്ടുകളുടെ ഒരു വലിയകെട്ടാണ് വച്ചിരുന്നതെന്നും ആരോ തന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചതെന്നും അലൈന ദ ന്യൂസ് ആന്‍ഡ് ഒബസര്‍വറിനോടു പറഞ്ഞു.

യു ട്യൂബില്‍ 89ലക്ഷം സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരുള്ളയാളാണ് മിസ്റ്റര്‍ ബീസ്റ്റ്. ടിപ്പ് കിട്ടിയതിനു ശേഷമുള്ള അലിയാനയുടെ ഭാവം ഫോട്ടോയില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ രണ്ടുപേരെ മിസ്റ്റര്‍ ബീസ്റ്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശേഷം തിരികെയെത്തി അലിയാനയുടെയും സപ് ഡോഗ്‌സിലെ ജീവനക്കാരുടെയും സന്തോഷത്തില്‍ മിസ്റ്റര്‍ ബീസ്റ്റ് പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു.

ഇത്രയും വലിയ തുക ടിപ്പായി ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. സപ് ഡോഗ്‌സില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം പേരും കോളേജ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവരാണ്. ഈ തുക എനിക്ക് വളരെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ തുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് പങ്കുവച്ചെടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് ഗുണകരമാകും- അലൈന പറഞ്ഞു. അലൈന പണവുമായി നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം സപ് ഡോഗ്‌സ് അവരുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

