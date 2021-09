കാണ്ഡഹാർ: ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കയറിൽ ബന്ധിച്ച നിലയിലുള്ള ആളുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. കാണ്ഡഹാറിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇതെന്നും താലിബാൻ ഭീകരവാദികൾ കൊന്ന് യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ അഫ്ഗാൻ വ്യക്തിയാണെന്നുമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്.

വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു. എന്നാൽ വീഡിയോയുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.

വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 30-നാണ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. താലിബാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടായ താലിബ് ടൈംസാണ് വീഡിയോ ആദ്യമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 'ഞങ്ങളുടെ വ്യോമസേന, ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ കാണ്ഡഹാർ നഗരത്തിന് മുകളിൽ കൂടി പട്രോളിങ് നടത്തുന്നു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു വീഡിയോ. വീഡിയോയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കയറിൽ തൂക്കിയിട്ട നിലയിൽ ഒരാളെയും കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി അമേരിക്കൻ പൗരനാണെന്നും നെറ്റിസൺസ് പറയുന്നു.

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible.



