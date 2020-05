അന്‍പത് ദിവസം വെന്റിലേറ്ററില്‍. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലില്‍ വെറും ഒരു ശതമാനവും. എന്നിട്ടും നാല്‍പ്പത്തിനാലുകാരനും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ സ്റ്റീവ് ബാങ്ക്‌സ് കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു.

ശ്വാസതടസ്സമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുമായി മാര്‍ച്ച് 25-നാണ് സ്റ്റീവിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം സ്റ്റീവ് കോമയിലേക്ക് നീങ്ങി. ന്യൂമോണിയയും മറ്റ് അണുബാധയും കാരണം തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ സ്റ്റീവിന്റെ ഹൃദയം, വൃക്ക, ശ്വസനവ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം താറുമാറായി.

തുടര്‍ന്ന് ശരീരത്തിന് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാനായി സ്റ്റീവിനെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റീവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ സ്റ്റീവ് മടങ്ങി വരില്ലെന്നു തന്നെ കരുതി.

എന്നാല്‍ 50 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററില്‍ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റീവ് അദ്ഭുതകരമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു. മെയ് 20-ന് സ്റ്റീവിനെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. കോമയില്‍നിന്നുണരുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയില്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്ന സ്റ്റീവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നഴ്‌സുമാര്‍ ചുറ്റും നിന്ന് കയ്യടിക്കുകയായിരുന്നു.

താന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ 55 പേരാണ് കോവിഡ് കാരണം മരിച്ചതെന്നും മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ മരണസംഖ്യ 31,000 ആയി ഉയര്‍ന്നെന്നും സ്റ്റീവ് ഞെട്ടലോടെ പറയുന്നു. ബോഡി ബില്‍ഡറായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ഇപ്പോള്‍ വാക്കറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്.

ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരഭാരത്തിന്റെ പകുതിയില്‍ താഴെയേ ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റീവിനുള്ളൂ. ശരീരത്തിലെ പേശികളൊക്കെ ദുര്‍ബലമായി. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ സ്റ്റീവിന്റെ രൂപം കണ്ട് നോക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ലായിരുന്നെന്ന് ഭാര്യ ലിസ പറയുന്നു. എന്നാലും മരണത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതില്‍ ലിസ അതീവസന്തുഷ്ടയാണ്. എസ്സക്‌സിലെ വീട്ടില്‍ വിശ്രമത്തിലാണ് സ്റ്റീവ്.

