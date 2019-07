ലണ്ടന്‍: വിമാനത്തിന്റെ ലാന്‍ഡിങ് ഗിയര്‍ കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ഒളിച്ച്കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യാത്രക്കാരന്‍ വഴിമധ്യേ മരിച്ചു വീണു. ലണ്ടനിലെ ഹീത്രുവിമാനത്താവളത്തില്‍ ലാന്‍ഡിങ്ങിനായി ലാന്‍ഡിങ് വീല്‍ പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഗിയര്‍ കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ മരവിച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ മൃതദേഹം താഴേക്ക് പതിച്ചത്.

ക്ലാപ്ഫാമിലെ ഒഫേര്‍ട്ടന്‍ റോഡിലെ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്താണ് കെനിയ എയര്‍വെയ്‌സ് വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം വീണത്. വെയില്‍കായാനായി ഒരാള്‍ കിടന്നിരുന്നതിന് സമീപത്താണ് മൃതദേഹം പതിച്ചത്. ഇയാള്‍ ആകെ പരിഭ്രമിച്ച് അയല്‍ക്കാരോട് വിവരം പറയുകയും അവര്‍ പോലീസില്‍ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ലാന്‍ഡിങ് ഗിയര്‍ കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ കയറിക്കൂടിയ യാത്രക്കാരന്‍ യുകെയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കുടിയേറാന്‍ ശ്രമിച്ചതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ തണുപ്പില്‍ മരവിച്ചാണ് ഇയാള്‍ മരിച്ചത്. താഴെ പതിക്കുമ്പോള്‍ ശരീരം മഞ്ഞുകട്ടപോലെയായായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞത്. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

ലണ്ടനില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്ത വിമാനം പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ലാന്‍ഡിങ് ഗിയര്‍ കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്ന് ഒരു ബാഗും വെള്ളവും ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു.

Here is footage of @KenyaAirways #KQ100 final approach to Heathrow, few minutes after the stowaway’s body fell from the landing gear of the Dreamliner https://t.co/JiAg8iTALb pic.twitter.com/Ed82DEof2F