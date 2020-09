ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിയ്ക്കരുതെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഒരു കവുങ്ങില്‍ കയറിയിരുന്ന്‌ മുറിക്കുന്ന ആളോട് അത് ചെയ്യരുതെങ്ങനെ പറയാനാവും? മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോള്‍ താരം റെക്‌സ് ചാപ്മാന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കു വെച്ച 'അതിസാഹസികമായ' ഒരു കവുങ്ങ് മുറിയ്ക്കലിന്റെ 34 സെക്കന്‍ഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകത്തിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് വൈറല്‍.

കേരളത്തില്‍ സുലഭമായി കാണുന്ന കവുങ്ങുതോപ്പുകളില്‍ ഒരു കവുങ്ങിന്റെ മുകളിലിരുന്ന അതിനെ ചായ്ച്ച് അടുത്ത കവുങ്ങിലേക്ക് പിടിച്ചുകയറുന്ന വിദഗ്ധരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ധാരാളമുണ്ട്. ചാപ്മാന്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോയിലെ 'മാനം മുട്ടെ വളര്‍ന്ന' കവുങ്ങിന് താഴെ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റാവുന്നതിനേക്കാള്‍ ഉയരമുണ്ട്. ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏകദേശം മുകളറ്റത്താണ് ആളിന്റെ ഇരിപ്പ്. ഉയരക്കൂടുതല്‍ കാരണം കവുങ്ങ് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടിക്കളിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കവുങ്ങിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് വിദഗ്ധമായി ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരുന്ന് മറു കൈകൊണ്ട് കട്ടറുപയോഗിച്ച് മുകള്‍ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍. മുറിയ്ക്കുന്ന ആളെ വ്യക്തമായി കാണാന്‍ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇലകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുകള്‍ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതിന്റെ ശക്തിയില്‍ കവുങ്ങിന്റെ ബാക്കിഭാഗം ശക്തമായി ആടിക്കളിക്കുന്ന സീനാണ് പിന്നെ. മരം മുറിച്ചയാള്‍ ഏതു വിധത്തിലാണ് ശക്തമായ ആടിയുലയലില്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം അദ്ഭുതപ്പെടും.

Ever seen anyone cut a really tall palm tree?



Oh my god... pic.twitter.com/O0sde0ZCz0