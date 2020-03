കൊച്ചി: യുക്രൈനിലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും വ്യോമഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി യുക്രൈയിനിലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷിത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തും.

യുക്രൈന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിദേശികള്‍ക്കും നമ്മുടെ പൗരന്മാര്‍ക്കും തത്തുല്യമായി വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 24 വരെയാണ് യുക്രൈനില്‍ ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടിയന്തരഘട്ടത്തിലെ സഹായങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാം. മൊബൈല്‍: +380933559958, +380933559951. ഇ-മെയില്‍- pol.kyiv@mea.gov.in

കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ആസ്‌പെയര്‍ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം.ഫോണ്‍: 7025053311/ 7025053366

