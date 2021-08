കാബൂള്‍: കാബൂളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനത്തില്‍ മേജര്‍ ജനറല്‍ ക്രിസ് ഡൊണാഹുവും കയറി. അത് കാബൂളില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ വിമാനമായിരുന്നു. മേജര്‍ ക്രിസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വിടുന്ന അവസാനത്തെ അമേരിക്കക്കാരനുമായിരുന്നു.

ക്രിസിനൊപ്പം കാബൂളിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്നത് 20 വര്‍ഷം ഒരു രാജ്യം അനുഭവിച്ച യുദ്ധത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെയും സ്മരണകള്‍ കൂടിയാണ്.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a