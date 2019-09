ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവം ചിത്രീകരിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്‍ ചീമാബുവെയുടെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉല്‍കൃഷ്ടരചന കണ്ടെത്തി. പാരീസിന് സമീപത്തുള്ള കോംപെയ്‌നില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രം കണ്ടെത്തിയത്. കുരിശിന്റെ വഴിയില്‍ ആളുകള്‍ ചുറ്റും കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തില്‍ ചീമാബുവെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ ഈ പെയിന്റിങ് 6.59 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 47 കോടി രൂപ) ലേലത്തുക നേടുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ഫ്രാന്‍സിലെ കൊമ്പിയെഞ്ഞിലെ ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കളയില്‍ തൂക്കിയിട്ട നിലയിലാണ് ഈ പെയിന്റിങ് കണ്ടെത്തിയത്. ഗ്രീക്ക് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. ചിത്രം സൂക്ഷിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചോ ചിത്രകാരനെ കുറിച്ചോ വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിത്രം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിലും ഇവര്‍ക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചിത്രകലാ വിദഗ്ധനായ ജെറോം മോണ്ടോകൊക്വില്‍ അറിയിച്ചു. ചീമാബുവോയുടെ രചനയെ കുറിച്ച് ജെറോം മോണ്ടോകൊക്വില്‍ കൂടുതല്‍ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു.

നവോത്ഥാനകാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്താണ് ചീമാബുവെ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സെന്നി ഡി പെപോ ജീവിച്ചിരുന്നത്. 1240 ല്‍ ഫ്‌ളോറന്‍സില്‍ ജനിച്ച ചീമാബുവെ പ്രശസ്തചിത്രകാരന്‍ ജിയോട്ടോ ഡി ബൊന്തോനെയുടെ ഗുരുവാണ്. ജിയോട്ടോയെ ലോകത്തിന് മുമ്പില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും ചീമാബുവോയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് അപൂര്‍വ പെയിന്റിങ്ങുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്.

"Christ Mocked"painting by Cimabue. Image Courtesy: AFP/Getty Images

ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ഉള്‍പ്പെടുന്ന എട്ട് രംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1280 ലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനാകാലമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. രചനാശൈലിയും പെയിന്റിങ് പതിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫ്രെയിമും ചീമാബുവോയുടെ ചിത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായകമായി എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞു. അടുക്കളയില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി തൂക്കിയിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ചിത്രത്തിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

