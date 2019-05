ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഭീകരനായുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഭീകരത വളര്‍ത്തുന്നതിനും ആക്രമണങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഭീകരർക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. മസൂദ് അസ്ഹറിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. നിലവില്‍ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമായ പാകിസ്താന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവില്ലെന്നതാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ മസൂദ് അസ്ഹര്‍ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി. മാത്രമല്ല ആയുധങ്ങള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും പൂര്‍ണ്ണമായ വിലക്ക് നിലനില്‍ക്കും. ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള മസൂദ് അസ്ഹറിന്റെ സമ്പത്ത് മരവിപ്പിക്കാനും ആഗോള ഭീകരനായുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാമുപരി പാകിസ്താനാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന ഇന്ത്യന്‍ വാദത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ് യുഎന്‍ നടപടി. പാകിസ്താന്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന മസൂദ് അസ്ഹറിനെ ആഗോള ഭീരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ പാകിസ്താനു നേരെ കൂടിയാണ് വിരലുകള്‍ ചൂണ്ടപ്പെടുന്നത്. യുഎന്നിന്റെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പാകിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതും ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തു വായിക്കേണ്ടതാണ്.

