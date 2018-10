ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ഉടമയുടെ ഹെലികോപ്ടര്‍ തകര്‍ന്നുവീണു. 1-1 ന് സമനിലയില്‍ കലാശിച്ച വെസ്റ്റ്ഹാം- ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി മത്സരം അവസാനിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനകമായിരുന്നു അപകടം.ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

തായ് കോടീശ്വരനായ ലെസ്റ്ററിന്റെ ഉടമ വിചായി ശ്രിവദ്ധനപ്രഭയുടെ ഹെലികോപ്ടറാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഹെലികോപ്ടറില്‍ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

കിങ് പവര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്ന് 200 അടി അകലെയുള്ള കാര്‍ പാര്‍ക്കിലേക്കാണ് കോപ്ടര്‍ പതിച്ചത്. ഉടന്‍ തീപടര്‍ന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലെസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ഹോം മത്സരങ്ങളിലും വിചായി ശ്രിവദ്ധനപ്രഭയും ബന്ധുക്കളും ഹെലികോപ്ടറിലാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കെത്തുന്നതും പോകുന്നതും.

The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv