ബയ്‌റുത്ത്: ലെബനന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബയ്‌റുത്തില്‍ സൈന്യം നാല് ടണ്ണോളം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെത്തി. ബയ്‌റുത്ത് തുറമുഖത്തിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തിയ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥര്‍ നാല് കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് 4.35 ടണ്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്തിയത്.

191 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്‌ഫോടനത്തിന് ശേഷം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ മേഖലയില്‍ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2013 മുതല്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3000 ത്തോളം ടണ്‍ അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് ബയ്‌റുത്തിലെ വന്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സ്‌ഫോടകവസ്തുശേഖരം ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് സൈന്യം പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തിയത്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും സൈന്യം പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്‌ഫോടനത്തിന് ശേഷം ഈ മേഖലയില്‍ നിന്ന് 20 ഓളം കണ്ടെയ്‌നറുകളിലുണ്ടായിരുന്ന അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്തതായി സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ആറ് കൊല്ലത്തോളമായി ബയ്‌റുത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 6000 ത്തോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ബയ്‌റുത്തും സമീപപ്രദേശങ്ങളും പാടെ തകര്‍ന്നു. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഭവനരഹിതരായി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് സ്‌ഫോടനം വരുത്തിവെച്ചത്. സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 25 ഓളം പേരെ സൈന്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

