വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയുമായി ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ജാക്ക് ഡോര്‍സി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായതും വിവാദപരവുമായ വിവരങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നടപടി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരെ വെറുതെവിടണമെന്നും ട്രംപിന്റെ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ഭീഷണിയെ സൂചിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കമ്പനി എന്ന നിലയില്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ട ആളാണ് ഞാന്‍. ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ വെറുതെവിടണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായതും വിവാദപരവുമായ വിവരങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നടപടി ഞങ്ങള്‍ തുടരും. ഞങ്ങള്‍ വരുത്തുന്ന ഏതു തെറ്റുകളും അംഗീകരിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണ്, ജാക്ക് ഡോര്‍സി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

സത്യത്തിന്റെ വിധികര്‍ത്താവാണ് ഞങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നില്ല. തര്‍ക്കവിഷയമാകുന്ന പ്രസ്താവനകളില്‍ വ്യക്തതവരുത്തുകയും വിവാദങ്ങളില്‍ ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം വിധികല്‍പിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. ഞങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതിന് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ജാക്ക് ഡോര്‍സി വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിന്റെ ചില ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് വസ്തുതാ പരിശോധനാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതോടെയാണ് ട്രംപും ട്വിറ്ററുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചത്. വോട്ട് ബൈ മെയില്‍ സംബന്ധിച്ച ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റുകളില്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാട്ടിയാണ് ട്വിറ്റര്‍ ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളകളില്‍ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താനോ തടയാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നത് ട്വിറ്റര്‍ നയം വിലക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്വിറ്റര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശക്തമായ നിയമനിര്‍മാണം കൊണ്ടുവരികയോ അവരെ പൂട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിശ്ശബ്ദരാക്കാനാണ് ശ്രമം. 2016ല്‍ അവര്‍ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നാം കണ്ടു. അതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചുകൂടാ. മെയില്‍ ഇന്‍ ബാലറ്റുകള്‍ ചതിയാണെന്നും കള്ളത്തരമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2020-ലെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഇടപെടുന്നുവെന്നും പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ താന്‍ ഇതിന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്വിറ്ററിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതമുണ്ടെന്നും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം പിന്‍വലിപ്പിച്ചുവെന്നും ട്രംപിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ മാനേജര്‍ ബ്രാഡ് പാര്‍സ്‌കേലും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

