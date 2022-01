ബ്രസല്‍സ്: പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയെ ട്രെയിനിന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് യുവാവ്. ബെല്‍ജിയം തലസ്ഥാനമായ ബ്രസല്‍സിലെ റോജിയര്‍ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പേറ്റുന്ന സംഭവത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ട്രെയിന്‍ അടുക്കുന്നതിനിടെ യുവതിയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി യുവാവ് പിന്നില്‍നിന്ന് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. യുവതി ട്രാക്കിലേക്ക് വീണെങ്കിലും ട്രെയിന്‍ കൃത്യസമയത്ത് നിര്‍ത്താനായതുകൊണ്ട് ജീവന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. 23കാരനായ യുവാവാണ് കേസിലെ പ്രതി.

എഞ്ചിന്‍ ഡ്രൈവര്‍ എമര്‍ജന്‍സി ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വണ്ടി നിര്‍ത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാര്‍ യുവതിയെസഹായിക്കാനായി ഓടിയെത്തി. ഇതിന് ശേഷം യുവതിയേയും എഞ്ചിന്‍ ഡ്രൈവറേയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി.

