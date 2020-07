കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് സൂചന. പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തില്‍നിന്ന് രാജി വെക്കാനുള്ള പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദേശത്തിന് വഴങ്ങാത്ത കെ.പി. ശര്‍മ ഒലി, പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും സമ്മേളിക്കുന്നത്‌ തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഇരുസഭകളുടെയും അധ്യക്ഷന്മാരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താതെ ആയിരുന്നു ഒലിയുടെ നടപടി. പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍ തുടരുന്നതിനുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരുസഭകളും നിര്‍ത്തിവെക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം ഒലി നല്‍കിയതെന്നാണ് സൂചന.

ഒലിയുടെ നടപടി മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രിയും സഖ്യകക്ഷി നേതാവുമായ പുഷ്പ കമാല്‍ ദഹാല്‍ പ്രചണ്ഡയെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രചണ്ഡ നേപ്പാള്‍ പ്രസിഡന്റ് ബിന്ധ്യ ദേവി ഭണ്ഡാരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഒലിയുടെ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണകക്ഷിയായ നേപ്പാള്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കോ ചെയര്‍ പേഴ്‌സണ്‍മാരാണ് ഒലിയും പ്രചണ്ഡയും.

content highlights: KP sharma oli prorogued both the house of nepal parliament