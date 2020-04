ബീജിങ്: തലയ്ക്ക് കുത്തേറ്റ് തയോട്ടിക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ കത്തി 26 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കംചെയ്തു. ചൈനയിലെ ഷാങ്‌ദോങ് പ്രവിശ്യയിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് അത്യപൂര്‍വ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നെന്നും രോഗി സുഖംപ്രാപിച്ചതായും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ദുവോറിജി എന്ന 76 വയസ്സുള്ള കര്‍ഷകനായിരുന്നു രോഗി. 26 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒരു ആക്രമണത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് കുത്തേല്‍ക്കുന്നത്. കുത്താനുപയോഗിച്ച കത്തി ഒടിഞ്ഞ് തലയ്ക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി. നാലിഞ്ച് നീളമുള്ള കത്തി നീക്കംചെയ്യാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചുമില്ല. പിന്നീട് കത്തിയും തലയ്ക്കുള്ളില്‍ വഹിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം.

സംഭവം നടന്ന് 26 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ശേഷം ഷാങ്‌ദോങ് ക്വാന്‍ഫോഷന്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. 2012ല്‍ ആണ് ദുവോറിജി ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവിടെയെത്തുന്നത്. കടുത്ത തലവേദന, വലത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച്ചക്കുറവ് എന്നീ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുമായാണ് ഇയാള്‍ ചികിത്സതേടിയെത്തിയത്. തലയ്ക്കുള്ളിലെ കത്തി നീക്കംചെയ്യുകയല്ലാതെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റു പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രയയ്ക്ക മുന്‍പായി വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ നടന്നു. നിരവധി തവണ സ്‌കാന്‍ ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നാണ് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഏപ്രില്‍ രണ്ട് മുതല്‍ എട്ടു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് തലയില്‍നിന്ന് കത്തി നീക്കംചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി നടത്തി. തലയിലുണ്ടായിരുന്ന മുറിവിലെ കേടുപാടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്.

വിജയകരമായിത്തന്നെ രണ്ടു ശസ്ത്രക്രയയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചു. രോഗി വളരെവേഗം സുഖംപ്രാപിച്ചതായും ഇപ്പോള്‍ തനിയെ നടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, തലവേദന മാറുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കാഴ്ച തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിജയത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അത്ഭുതമായാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്‍പായി എടുത്ത രോഗിയുടെ തലയുടെ എക്‌സ്-റേയുടെ ദൃശ്യം ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

