"ഞങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. നടക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നാല്‍ വെടിവെയ്ക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ നദിക്ക് കുറുകെ നടന്നു, കാടിനുള്ളിലെ ചെടിപ്പടര്‍പ്പുകള്‍ക്കടിയില്‍ ഞങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു, അവിടെ ഉറങ്ങാനനുവദിച്ചു."

നൈജീരിയയില്‍ ബോകോ ഹറാം തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 279 സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളില്‍ ഒരാളുടെ വാക്കുകളാണിവ. തോക്കിന്‍ മുനമ്പില്‍ നിന്ന് ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ആ പെണ്‍കുട്ടികള്‍. സംഫറാ ജാംഗേബയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ബോര്‍ഡിങ് സ്‌കൂളില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിയോടെയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. തീവ്രവാദികളുടെ നിബന്ധനകള്‍ അധികൃതര്‍ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മോചനം സാധ്യമായതെന്നാണ് സൂചന.

കല്ലുകള്‍ക്കും മുള്‍പ്പടര്‍പ്പുകള്‍ക്കും മുകളില്‍ ചവിട്ടിയുള്ള നടപ്പ് പലര്‍ക്കും അസഹനീയമായിരുന്നുവെന്ന് ഫരീദ ലവാലി എന്ന പതിനഞ്ചുകാരി പറഞ്ഞു. മുന്നോട്ടു നടക്കാന്‍ മടി കാണിച്ചപ്പോള്‍ തോക്ക് കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരമേല്‍ക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഉച്ചത്തില്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലരും വരിയില്‍ നീങ്ങിയതെന്നും പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തീരെ നടക്കാനാവാതെ അവശരായവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവര്‍ ചുമന്നു നീങ്ങിയതായും ഫരീദ അറിയിച്ചു.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മോചിതരായ വിവരം സംഫറാ ഗവര്‍ണര്‍ ഡോക്ടര്‍ മതാവല്ലെ ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയതിലുള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP