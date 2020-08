ഡബ്ലിന്‍: 64 കൊല്ലമായി കെ.എഫ്.സിയുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന 'ഫിംഗര്‍ ലിക്കിങ് ഗുഡ്' എന്ന പരസ്യവാചകം കെഎഫ്‌സി ഉപേക്ഷിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ തികച്ചും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പരസ്യവാചകമായതിനാലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

Friendship ended with Finger Lickin' Good, now <UNDECIDED NEW SLOGAN> is my best friend. https://t.co/KKm7CNF0Rf