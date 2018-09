നെയ്‌റോബി: കെനിയയില്‍ നെയ്‌റോബി സിറ്റിയിലെ പുംവാനി പ്രസവാശുപത്രിയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറില്‍ നിക്ഷേപിച്ച രീതിയില്‍ പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ നെയ്‌റോബി ഗവര്‍ണര്‍ മൈക്ക് സോങ്കോ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. .

പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനേത്തുടര്‍ന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അലക്ഷ്യമായി പെട്ടികളിലും പേപ്പര്‍ ബാഗുകളിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Earlier today I made an impromptu visit to Pumwani Hospital after receiving complaints over cases of laxity at the facility. I immediately suspended the hospital’s Spt Dr Catherine Mutinda & two others, after uncovering 12 bodies of infants who died at the hospital mysteriously. pic.twitter.com/YVhCY7MeJi