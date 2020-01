ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.എസ്-ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം പുകയുന്നതിനിടെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയേുടേയും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ. എസ് ജയശങ്കറിന്റേയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്.

അമേരിക്ക-ഇറാന്‍ പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സുരക്ഷാഭീഷണി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് രംഗത്തെത്തിയത്.

I will again urge @NarendraModi and @DrSJaishankar to be ready with a plan of safety and security of around 10 million Indians living in Gulf countries. With the latest news of Iran's missiles hitting American base things can easily go south from now on. #IranAttacks