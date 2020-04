കാത്തി കൊയ്‌ലോ ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കണക്ടിക്കട്ടിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നതിന് നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പെ ഭര്‍ത്താവ് ജൊനാഥന്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളമായി കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ജോന്‍ എന്ന ജൊനാഥന്‍. ദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് നല്‍കിയ ജൊനാഥന്റെ ഫോണുള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുമായി കാത്തി മടങ്ങി.

ജോനിന്റെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് കാത്തി ഫോണ്‍ ഓണ്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ കാത്തിയെ കാത്തിരുന്നത് ഫോണില്‍ ജോന്‍ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കുറിപ്പാണ്. അവസാനസന്ദേശം പോലെ കാത്തിയേയും മക്കളെയുമോര്‍മിച്ച് ജോന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പ്. രണ്ട് കുട്ടികളാണിവര്‍ക്ക്-രണ്ടുവയസുകാരന്‍ ബ്രെയ്ഡനും പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള പെനലോപും.

മരിച്ചു പോയേക്കാമെന്ന് തോന്നിയ ഏതോ നിമിഷത്തിലായിരിക്കും ജോന്‍ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതിയത്. കാത്തിയോടുള്ള പ്രണയവും കുട്ടികളോടുള്ള ഒരച്ഛന്റെ വാല്‍സല്യവും സ്‌നേഹവും ആ കുറിപ്പില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 28 ദിവസമാണ് ജോന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞത്. അതില്‍ 20 ദിവസത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് എഴുതിതിയതാവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കാത്തി പറയുന്നു.

'ഞാനൊരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും,എനിക്ക് നീ നല്‍കിയ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന് നന്ദി എന്നാണ് കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാനാണ്, നിന്റെ ഭര്‍ത്താവായതിലും ബെയ്ഡന്റേയും പെനിലോപിന്റേയും അച്ഛനായതിലും ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു.

ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയാണ് നീ, കരുതലും സ്‌നേഹവും ആവോളം തരുന്നവള്‍, സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാത്രം ജീവിതത്തെ നേരിടുന്ന നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിന്നോടുള്ള എന്റെ പ്രണയം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്, അതേ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി തന്നെ നീ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നീ ഏറ്റവും നല്ല അമ്മയായിരിക്കുമെന്നതില്‍ എനിക്ക് സംശയമില്ല. ജോന്‍ കുറിച്ചു.

കോളേജില്‍ സഹപാഠികളായി തുടങ്ങിയ സൗഹൃദത്തിലേക്കും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും ജോനിനേയും കാത്തിയേയും എത്തിച്ചു. ചികിത്സകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായത്. ജോനിന് കാത്തിയോട് അതിയായ പ്രണയമായിരുന്നുവെന്നും കുട്ടികളോട് അതിയായ ശ്രദ്ധയും വാല്‍സല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഓര്‍മിക്കുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 26 നാണ് ജോനിന് കോവിഡ്-19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രാദേശികകോടതിയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കൊറോണവ്യാപനത്തിനിടയിലും ജോലിക്കായി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ജോന്‍ ആവശ്യത്തിന് മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി കാത്തി പറഞ്ഞു. പോസിറ്റീവ് ആണെന്നറിഞ്ഞത് മുതല്‍ ജോന്‍ സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചികിത്സക്കായി പോവുകയും ചെയ്തു.

