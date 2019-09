ബെയ്ജിങ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങ്ങും പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയില്‍ 'ജമ്മു കശ്മീര്‍' ചര്‍ച്ചാവിഷയമായേക്കില്ല. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതൊരു അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയായതിനാല്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം അജണ്ടയിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ഇരുനേതാക്കള്‍ക്കും സമയം നല്‍കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നത്- ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഹുവാ ചുന്യിങ് ബെയ്ജിങ്ങില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പ്രതികരിച്ചു. ഒക്ടോബറില്‍ ഷീ ജിന്‍പിങ്ങിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനവേളയിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി നടക്കുക.

ചൈനയുമായി അടുത്തബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന പാകിസ്താന്‍, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യന്‍ നടപടിക്കെതിരെ വന്‍പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ചൈന ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാകിസ്താന്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം കഴിഞ്ഞമാസം ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിലും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

