കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളില്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇന്ത്യയാണെന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശര്‍മ ഒലി. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകള്‍ കൂടാതെ അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

'മറ്റ് ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നേപ്പാളില്‍ മരണനിരക്ക് കുറവാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ കൃത്യമായ പരിശോധനകള്‍ കൂടാതെയാണ് വരുന്നത്, ഇത് കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയാക്കുന്നു'. ശര്‍മ ഒലി ട്വിറ്ററിലൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നേപ്പാളില്‍ ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ശര്‍മ ഒലി ആരോപണവുമായെത്തിയത്.

Fatality in Nepal is less in comparison to other countries of South Asia. Those coming from India are coming in without proper checking which has contributed to the further spread of #COVID19: Nepal Prime Minister KP Sharma Oli pic.twitter.com/doKSZ53p5e