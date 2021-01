വാഷിങ്ടണ്‍: യു.എസ്.പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് ട്രംപ് അനുകൂലികള്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഭവത്തെ 'കലാപ'മെന്ന് അപലപിച്ച് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തന്റെ അനുകൂലികളോട് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്യണമെന്നും ബൈഡന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമാനതകളില്ലാത്ത കയ്യേറ്റമാണ് അമേരിക്കന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് നേര്‍ക്കിപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നാഷണല്‍ ടെലിവിഷനിലൂടെ തന്റെ അനുകൂലികളോട് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഉടന്‍ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege.