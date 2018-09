വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ റോക്കറ്റില്‍ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിപ്പറക്കാന്‍ പുറപ്പെടുന്ന ആദ്യ യാത്രികന്റെ പേര് പുറത്ത്. ജാപ്പനീസ് കോടീശ്വരന്‍ യുസാകു മയേസാവയാണ് ഈ വിനോദസഞ്ചാരിയെന്ന് സ്‌പേസ് എക്‌സ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.