വെല്ലിങ്ടണ്‍: ''അസ്സലാമു അലൈക്കും''- ന്യൂസീലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സമാധാനം നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഈ ആശംസയുടെ അത്രയും ശക്തമായ മറുപടി ഏത് വംശവെറിയനാണ് നേരിടാനാകുക. ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചില്‍ മുസ്ലീം പള്ളികള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ന്യൂസീലന്‍ഡ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസിന്ഡ ആര്‍ഡേന്‍ 'അസ്സലാമു അലൈക്കും' എന്ന ആശംസയോടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

അക്രമിയുടെ പേര് ഒരിക്കലും ഉച്ചരിക്കില്ലെന്ന് ആണയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ജസിന്ഡ പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നത്. ഭീകരാക്രമണത്തിലൂടെ അക്രമി ലക്ഷ്യമിട്ടതിലൊന്ന് കുപ്രസിദ്ധി കൂടിയായിരുന്നു. അതിനാണ് അയാളുടെ പേര് പറയാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാകാത്തത്. ആക്രമണത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഓര്‍ത്ത് നിങ്ങളൊരിക്കലും അയാളുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കരുതെന്ന് ഞാന്‍ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അയാളൊരു ഭീകരവാദിയാണ്. കുറ്റവാളിയാണ്. വംശീയ തീവ്രവാദിയാണ്, പക്ഷെ അയാളെ ഞാന്‍ പേരില്ലാതെ സംബോധന ചെയ്യും- ആര്‍ഡേന്‍ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം നടത്തിയ കുറ്റവാളി നിയമത്തെ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അവര്‍ പാര്‍ലമെന്റിന് ഉറപ്പുനല്‍കി. മുസ്ലീം സമുദായത്തെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്താനുള്ള ദിവസമായി വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആചരിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരോട് ആര്‍ഡേന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ രണ്ട് മുസ്ലീം പള്ളികളില്‍ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. പള്ളികളില്‍ പ്രാര്‍ഥനയ്‌ക്കെത്തിയവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 50 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരനായ ബ്രെന്‍ടണ്‍ ടാരന്റ് എന്ന വംശവെറിയനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാളെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

