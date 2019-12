ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യു.എസ്. പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകയുമായ ഇവാന്‍ക ട്രംപ് ഒപ്പമുണ്ടായേക്കില്ല. 2020 ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സിബിഎസ് ടെലിവിഷന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇനി പിതാവിനൊപ്പം ഔദ്യോഗികസ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിക്കാനുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇവാന്‍ക സൂചന നല്‍കിയത്.

ട്രംപ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഭരണപരമായ ചുമതലകളില്‍ തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഇനിയില്ലെന്ന സൂചന നല്‍കി ഇവാന്‍ക മറുപടി നല്‍കിയത്. കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് താന്‍ പ്രഥമപരിഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും എന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ളതാണെന്നും ഇവാന്‍ക പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്നും ഇവാന്‍ക വ്യക്തമാക്കി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌തെന്നും പക്ഷേ, അതില്‍ ഇനിയും പൂര്‍ത്തിയാകാനുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തനിക്ക് അത്ര താത്പര്യമില്ലെന്നും ഇവാന്‍ക അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മകളായ ഇവാന്‍കയും ഭര്‍ത്താവ് ജാറേഡ് കുഷ്‌നറും 2017 മുതല്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപേദേശകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍, വ്യവസായി എന്നീ നിലകളിലും പ്രശസ്തയായ ഇവാന്‍കയ്ക്ക് മൂന്നുമക്കളാണുള്ളത്.

