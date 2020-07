റോം: കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെയുണ്ടാവാത്ത ഒരു ഭാഗ്യത്തിനാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാമമായ മോര്‍ട്ടര്‍വണ്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമമായ മോര്‍ട്ടര്‍വണ്ണില്‍ 29 പേര്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. അത്രയും ചുരുങ്ങിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ എട്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നിരിക്കുകയാണ്.

അലെസാന്‍ഡ്രോ മന്‍സോനി ആശുപത്രിയില്‍ പിറന്ന കുഞ്ഞിന് ഡെനിസ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇറ്റലിയന്‍ സംസ്‌കാരത്തില്‍ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു ശേഷം പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു റിബണ്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്. നീല റിബണിൽ ഡെനിസ് എന്ന പേര് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഡെന്നിസിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ആ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.

ഗ്രാമത്തിനാകെ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമാണെന്ന് മേയര്‍ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡ് കാലത്തെ ഗര്‍ഭധാരണം വലിയ കഷ്ടതകള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും പറയുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപിച്ചപ്പോഴും മോര്‍ട്ടര്‍വണ്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ രോഗബാധയെത്തിയിരുന്നില്ല.

content highlights: Italy's smallest village with a polulation of 29 years welcomes something in 8 years