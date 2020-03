റോം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇറ്റലിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചത് 969 പേര്‍. ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയയര്‍ന്ന മരണസംഖ്യയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

എന്നാല്‍ വൈറസ് ബാധയുടെ നിരക്ക് കുറയുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പുതുതായി വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 7.4 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് ശതമാനം വര്‍ധന ആയിരുന്നു.

86,500 ഓളം പേര്‍ക്കാണ് നിലവില്‍ ഇറ്റലിയില്‍ വൈറസ് ബാധയുള്ളതെന്ന് സിവില്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി.