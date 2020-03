റോം: ഇറ്റലിയില്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഇതോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഒരുലക്ഷം ആളുകളില്‍ രോഗം ബാധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇറ്റലി മാറി. 11,591 പേരാണ് ഇതുവരെ ഇറ്റലിയില്‍ വൈറസ് ബാധയേതുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

അതേസമയം അമേരിക്കയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1.5 ലക്ഷം കടന്നു. 2,500 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. അമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം നടന്നത് ന്യൂയോര്‍ക്കിലാണ്. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കന്‍ നേവിയുടെ ചികിത്സാ കപ്പലായ യുഎസ്എന്‍എസ് കംഫര്‍ട്ട് മാന്‍ഹാട്ടണിലെത്തി. ഇതില്‍ 1,000 കിടക്കകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.

അമേരിക്ക, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ മൂന്നാമതായാണ് സ്‌പെയിന്‍. ഇവിടെ 85,000 കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും 7.55 ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് കോവിഡ് -19 ബാധിച്ചത്. ഇവരില്‍ 160,001 പേര്‍ രോഗവിമുക്തരായി. ഇതില്‍ പകുതിയോളം ചൈനയിലാണ് (75,923). സ്‌പെയിന്‍- 16,780 , ഇറാന്‍- 13,911, ഇറ്റലി-13,030 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കണക്കുകള്‍.

