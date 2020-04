വിമോചനത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികം ഇറ്റലിക്കാര്‍ ആഘോഷിച്ചത് വീടുകളുടെ ജനാലകളിലും ബാല്‍ക്കണികളിലും നിന്ന് പതാകകള്‍ വീശിയും സംഘമായി വിമോചനഗാനം ആലപിച്ചും. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വീടുകളില്‍ തന്നെ തുടരുന്നതിനാലും കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുന്നതിനാലും ആഘോഷങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

വിമോചനഗാനമായി കരുതപ്പെടുന്ന Bella Ciao ആണ് ജനങ്ങള്‍ ആലപിച്ചത്. ഇതിന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇതിനകം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 6,500 ലേറെ പേര്‍ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു. 2000 ലധികം റീട്വീറ്റുകളും ലഭിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ഇടയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഗാനം പിന്നീട് നാസി ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധഗാനമായി മാറുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജര്‍മനിയുടെ നാസി അധിനിവേശം അവസാനിച്ച ദിനമാണ് ഇറ്റലി വിമോചനദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 25 നാണിത്. ഇറ്റലിയുടെ പ്രശാന്തമായ ആകാശത്ത് കൂടി ജെറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നതൊഴികെ മറ്റാഘോഷങ്ങള്‍ ഒന്നു തന്നെയുണ്ടായില്ല. 26,000 ലധികം പേര്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഇറ്റലിയില്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

ലോകപ്രശസ്തമായ Bella Ciao ഗാനത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള വെര്‍ഷനുകളും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വീണ്ടും ഈ ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

