ബ്യൂണിസ് ഐറിസ്: ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ജപ്പാന്‍-അമേരിക്ക-ഇന്ത്യ ത്രിരാഷ്ട്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പുതിയ പേര് നല്‍കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയു പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ജയ് (JAI-വിജയം എന്നും അര്‍ത്ഥം) എന്ന പേരാണ് മോദി ത്രിരാഷ്ട്ര ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മോദി ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയത്.

'ജയ്' ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ്. നല്ല തുടക്കമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും, സ്ഥിരതയും വികസനവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതില്‍ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികളാണെന്നും അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരാണെന്നും യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

മോദിക്ക് പുറമെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ അബേയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിച്ചു. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലാണെന്നും ഏറെ വ്യാപാരങ്ങളും ആയുധകൈമാറ്റവും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ചര്‍ച്ചയില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നേതാക്കന്മാര്‍ തമ്മില്‍ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായും പൊതുവായ ജാധിപത്യ മൂല്യങ്ങള്‍ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായ സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കാന്‍ സാധിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള സ്ഥിരതയും വികസനവും ഉറപ്പുവരുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര്യവും തുറന്നതുമായ ഇന്‍ഡോ- പസഫിക് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രാധാന്യവും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. ത്രിരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി.

രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ത്രിരാഷ്ട്ര ചര്‍ച്ച നടന്നത്. ഇന്‍ഡോ- പസഫിക് പ്രദേശത്ത് ചൈന തങ്ങളുടെ പിടിമുറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ നടക്കുന്ന ഈ ചര്‍ച്ചകളെ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം നോക്കി കാണുന്നത്.

content highlights: It’s ‘JAI’: PM Modi on trilateral meeting with US and Japan