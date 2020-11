ടെല്‍അവീവ്: സ്വന്തമായി അവകാശങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളെന്ന് ഇസ്രായേലി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു നെതന്യാഹുവിന്റെ വിവാദപരാമര്‍ശം.

'നിങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളുടെ ഉടമകളല്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രഹരിക്കാവുന്ന ജീവികളല്ല സ്ത്രീകള്‍, നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. മൃഗങ്ങളോട് നമുക്ക് അനുതാപമുണ്ട്. അവരുടേതായ അവകാശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും'. നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നെതന്യാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ മൃഗങ്ങളെന്ന് പരസ്യമായി സംബോധന ചെയ്ത ഇസ്രായേലി നേതാവിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധപരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി.

അതിയാതെ നാവില്‍ വന്ന പിഴവാണെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ ഒരു നിമിഷം സംസാരം നിര്‍ത്തുകയും വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ നോക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നെതന്യാഹു തുടരുന്നത്. മൃഗങ്ങള്‍ക്കും ബുദ്ധിയും വികാരവുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നു. പിന്നീടാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളാണെന്നും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Netanyahu at event marking International Day for the Elimination of Violence against Women: “A woman isn't an animal you can beat, & nowadays we say don’t hit animals. We have compassion for animals, women are animals, children are animals, with rights.” pic.twitter.com/jwfLH6aYqU