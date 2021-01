ജറുസലേം: 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി ഇസ്രായേല്‍. ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേല്‍.

ഡിസംബര്‍ 19-നാണ് ഇസ്രായേലില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഫൈസര്‍ വാക്‌സിനാണ് ഇസ്രയേല്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 1,50,000 പേര്‍ക്ക് വീതമാണ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിവരുന്നത്. അറുപതിന് മുകളില്‍ പ്രായമുളളവര്‍, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപരിപാലന സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രഥമഘട്ടത്തിലേക്കുളള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരിയോടെ ഇസ്രയേല്‍ കോവിഡ് 19 നെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ മൂന്നാം ദേശീയ ലോക്ഡൗണിലാണ് ഇസ്രയേല്‍.

