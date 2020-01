ടെഹ്‌റാന്‍ (ഇറാന്‍): യുക്രൈന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനം ഇറാനില്‍ തകര്‍ന്നുവീണ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹത നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ സംഭവത്തില്‍ പുതിയ വിശദീകരണവുമായി ഇറാന്‍. ടെഹ്‌റാനിലെ ഇമാം ഖൊമെയ്‌നി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചെത്താന്‍ ശ്രമിക്കവെയാണ് തകര്‍ന്നുവീണതെന്ന് ഇറാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതാണ് ഇക്കാര്യമെന്നാണ് അവകാശവാദം.

സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാന ജീവനക്കാരുടെ സന്ദേശമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇറാന്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കാമെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം ഇറാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാങ്കേതിക പിഴവാകാം അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇറാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍, യുക്രൈന്‍ ഇത് തള്ളുകയാണുണ്ടായത്.

ടെഹ്‌റാനില്‍നിന്ന് രാവിലെ 6.12 ന് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനമാണ് തൊട്ടുപിന്നാലെ തകര്‍ന്നുവീണത്. ഇറാഖിലെ യു.എസ് സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്കുനേരെ ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇറാന്‍ സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ വധിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്കുനേരെ മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയത്.

അതിനിടെ, മിസൈല്‍ ആക്രമണം അടക്കമുള്ളവയുടെ സാധ്യത അന്വേഷണ സംഘം പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് യുക്രൈന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിലെത്തി യുക്രൈന്‍ അന്വേഷണ സംഘം. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനാണിത്.

