ടെഹ്‌റാന്‍: പുതിയ എണ്ണപ്പാടം കണ്ടെത്തിയതായി ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സന്‍ റൂഹാനി. ഇറാന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രഹവിശ്യയായ ഖുസെസ്താനിലാണ് എണ്ണപ്പാടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 2,400 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വലിപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ഹസ്സന്‍ റൂഹാനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഇറാന്‍-ഇറാഖ് അതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രവിശ്യയാണ് ഖുസെസ്താന്‍. ഇവിടെ 80 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് പുതിയ എണ്ണശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ഒപെക് രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള പെട്രോളിയം ശേഖരത്തിന്റെ 34 ശതമാനം വരും പുതിയ എണ്ണപ്പാടത്തിലെ പെട്രോളിയം നിക്ഷേപമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 5300 കോടി ബാരല്‍ പെട്രോളിയം ഇവിടെയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ഒപെക് കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകാംഗമായ ഇറാന്‍ ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ പെട്രോളിയം ശേഖരമുള്ള രാജ്യമാണ്. പ്രകൃതി വാതക നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇറാനുള്ളത്.

എന്നാല്‍ ആണവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം നേരിടുന്നതിനാല്‍ കണക്കറ്റ പെട്രോളിയം- പ്രകൃതി വാതക നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും അവ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ എണ്ണപ്പാടം കണ്ടെത്തുന്നത്.

Content Highlights: The field covers 2,400 square kilometres (926 square miles) and is located in Iran's southwestern province of Khuzestan