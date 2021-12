ജാഫ്‌ന (ശ്രീലങ്ക): ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്ന ഒരു പട്ടം പറത്തല്‍ മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഹിറ്റ്. മത്സരത്തിനിടെ പട്ടത്തോടൊപ്പം മത്സരാര്‍ഥിയും പറന്നതാണ് ഈ പട്ടം പറത്തലിനെ വൈറലാക്കിയത്.

പട്ടം പറത്തലിനിടെ ടീമംഗങ്ങള്‍ പട്ടച്ചരടില്‍നിന്ന് കൈവിട്ടതോടെയാണ് യുവാവ് പട്ടത്തോടൊപ്പം മുകളിലേക്കുയര്‍ന്നത്. 30 അടിയോളം ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഇയാള്‍ പിന്നീട് പരിക്കൊന്നും പറ്റാതെ ഭൂമിയിലിറങ്ങി.

ജാഫ്‌നയിലെ പോയന്റ് പെഡ്രോയില്‍ തൈപൊങ്കലിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് പട്ടം പറത്തല്‍ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പട്ടങ്ങളുമായി എത്തിയ നിരവധി സംഘങ്ങളാണ് പട്ടം പറത്തലില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു മത്സരാര്‍ഥിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ആറംഗ സംഘം ചണം നൂലുകളില്‍ കെട്ടിയ ഒരു വലിയ പട്ടം പറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടം മുകളിലേക്ക് ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ സംഘാംഗങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരായി കയറില്‍ നിന്നുള്ള പിടി വിട്ടു. എന്നാല്‍ പട്ടം അപ്രതീക്ഷിതമായ പെട്ടെന്ന് ഉയര്‍ന്നതോടെ ചരടില്‍നിന്ന് കൈ വിടാതിരുന്ന യുവാവ് പട്ടത്തോടൊപ്പം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. സംഘാംഗങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പേ ഇയാള്‍ 30 അടിയോളം ഉയരത്തിലെത്തി.

ഇയാളോട്‌ കയറില്‍നിന്ന് പിടി വിടാന്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ അലറിവിളിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഒരു മിനിട്ടോളം വായുവില്‍ നിന്ന ശേഷം പിടി വിട്ട യുവാവ് കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

