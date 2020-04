ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കൊറോണ വൈറസിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടീന്‍ ഘടകത്തിന് സമാനമായ പ്രോട്ടീന്‍ കുത്തിവെച്ചാല്‍ രോഗത്തെ തടയാനാകുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍. മനുഷ്യകോശങ്ങളിലുള്ള എസിഇ-2 റിസപ്റ്റര്‍ മുഖേനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഈ റിസപ്റ്ററുമായി വൈറസ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈറസ് പ്രോട്ടീന് സമാനമായ പ്രോട്ടീന്‍ കുത്തിവെച്ചാല്‍ അവ ഈ റിസപ്റ്ററില്‍ എത്തുമെന്നും അതുവഴി വൈറസിന് ശരീരത്തില്‍ അധികം വ്യാപിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ലെയ്സ്റ്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകര്‍ ഇതിനായുള്ള കൃത്രിമ പ്രോട്ടീന്‍ വികസിപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

അതേസമയം, വൈറസിനെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മാര്‍ഗമൊരുക്കുന്ന എസിഇ റിസപ്റ്ററിനെ കോശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചില ഗവേഷകര്‍. എന്നാല്‍ ഇതിന് ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ഭയം നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ വൈറസിന് സമാനമായ പ്രോട്ടീന്‍ നിര്‍മിക്കാനായാല്‍ അതുവഴി കൊറോണ വൈറസിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി അടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

ശ്രമം വിജയകരമായാല്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ രോഗത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ സഹായകമാകുമെന്നും ലെയ്‌സ്റ്റര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസര്‍ നിക്ക് ബ്രിന്‍ഡില്‍ പറയുന്നു. കോശങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിലാണ് എ.സി.ഇ-2 റിസപ്റ്റര്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും രോഗമുണ്ടാക്കുന്നതും. ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ റിസപ്റ്ററിന് രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ശ്വാസകോശത്തില്‍ ഇതിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സമാനമായ ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുന്ന ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ശുഭപ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്ത നല്‍കാനാവുമെന്നാണ്‌ ഇവര്‍ കരുതുന്നത്.

