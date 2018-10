ജക്കാര്‍ത്ത : ഭൂകമ്പത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സുനാമിയില്‍ ആയിരത്തി നാനൂറോളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പാലു ദ്വീപില്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വടക്കന്‍ സുലാവേസിയിലെ സോപ്ടാന്‍ അഗ്നിപര്‍വതമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്‌.

സുനാമി നാശം വിതച്ച പാലു നഗരത്തില്‍ നിന്നും ആയിരം കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്‌ സോപുടാന്‍ അഗ്നിപര്‍വ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആറായിരം മീറ്ററോളം ഉയരത്തില്‍ പുക പടലങ്ങള്‍ പടര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന് അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

സ്‌ഫോടത്തിലൂടെ പടരുന്ന പുക വിമാന എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള വിമാന സര്‍വീസ് പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു.

ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ 120 ഓളം അഗ്നിപര്‍വ്വതങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്‌.

