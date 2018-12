ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സുനാമി ഇതുവരെ അപഹരിച്ചത് 281 ജീവനുകള്‍. ആയിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് നാഷണല്‍ ഡിസാസ്റ്റര്‍ ഏജന്‍സി തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് 'ക്രകതോവയുടെ കുഞ്ഞ്'

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് രാക്ഷസത്തിരമാലകള്‍ അടിച്ചു കയറിയത്. സുമാത്രയ്ക്കും ജാവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സുന്‍ഡ കടലിടുക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനക്ക് ക്രകതോവ എന്ന അഗ്നിപര്‍വതമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. 'ക്രകതോവ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്റെ കുഞ്ഞെ'ന്നാണ് അനക് ക്രകതോവ എന്ന പേരിന്റെ അര്‍ഥം. ജാവ ദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറേയറ്റത്താണ് സുനാമി വലിയ നാശം വിതച്ചത്.

സംഗീത ബാന്‍ഡായ സെവന്റീന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് തിരമാലകള്‍ അടിച്ചുകയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബാന്‍ഡിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.

ചാരവും പുകയും പുറന്തള്ളി സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ സൂചനകള്‍

ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്നേ പൊട്ടിത്തെറിക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അനക്ക് ക്രകതോവ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയുടെ ജിയോളജിക്കല്‍ ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനക് ക്രകതോവയില്‍നിന്ന് ചാരവും പുകപടലവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നതായും ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയിരത്തിലധികം മീറ്റര്‍ ദൂരത്തേക്കാണ് ചാരവും പുകപടലവും വമിച്ചിരുന്നത്.

അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനത്തിനു പിറ്റേന്നും ചാരവും പുകയുമുയരുന്ന അനക് ക്രകതോവയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്

'അഗ്നിവലയ'ത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ റിങ് ഓഫ് ഫയര്‍ മേഖലയിലാണ് ഇന്‍ഡൊനീഷ്യന്‍ ദ്വീപ് സമൂഹം. ടെക്‌നോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ചലനം മേഖലയില്‍ അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറില്‍ സുലവേസി ദ്വീപിലെ പാലു നഗരത്തിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതില്‍വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ അഗ്നിപര്‍വതസ്‌ഫോടനമെന്നാണ് ക്രകതോവയില്‍ 1883 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സുനാമിയില്‍ ജാവ, സുമാത്ര തീരത്തെ മുപ്പത്താറായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

