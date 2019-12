ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍.

ഓസ്റ്റിന്‍, നോര്‍ത്ത് കരോലിനയിലെ റാലെയ്ഗ്, വാഷിങ്ടണിലെ സിയാറ്റില്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പ്രകടനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ. പുറത്തുവിട്ടു.

United States of America: People of Indian origin yesterday held marches in Austin, Raleigh and Seattle, in support of Citizenship Amendment Act. pic.twitter.com/BT5t9SErRN