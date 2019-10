ന്യൂഡല്‍ഹി: മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനയില്‍ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാന്‍ പാമോയില്‍ വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനം. മലേഷ്യയോടുള്ള പ്രതിഷേധസൂചകമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവിടെനിന്നുള്ള പാമോയില്‍ ഇറക്കുമതിയില്‍ നിയന്ത്രണം വരുത്തിയേക്കുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിന് പിന്തുണയുമായി വ്യാപാരികളും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മലേഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള പാമോയില്‍ വാങ്ങരുതെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെയും ഇറക്കുമതിക്കാരുടെയും സംഘടന തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന നിര്‍ദേശം. ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ പാമോയില്‍ വ്യവസായത്തിന് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ തീരുമാനമെന്നും പാമോയില്‍ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടനയായ സോള്‍വെന്റ് എക്‌സ്ട്രാക്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ മലേഷ്യയില്‍നിന്ന് പമോയില്‍ വാങ്ങരുതെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യയ്ക്ക് പകരം ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ,അര്‍ജന്റീന,യുക്രൈന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പാമോയില്‍ ഇറക്കുമതി ഉയര്‍ത്തണമെന്നും ഇവര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞമാസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നായിരുന്നു വിവാദ പരാമര്‍ശം. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പാമോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മലേഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രം ആലോചന തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം, കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാമോയില്‍ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍ മലേഷ്യ കനത്ത പ്രതിസന്ധിയാകും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരിക. മലേഷ്യന്‍ വ്യവസായരംഗത്തെ തന്നെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നതാകും ഈ നീക്കം. ലോകത്തുതന്നെ ഏറ്റവുമധികം ഭക്ഷ്യഎണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ പാമോയില്‍ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടാമതുള്ള രാജ്യമാണ് മലേഷ്യ. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 3.9 മില്യണ്‍ ടണ്‍ പാമോയിലാണ് ഇന്ത്യ മലേഷ്യയില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.

Content Highlights: indian traders group given instruction to their members dont buy palm oil from malaysia